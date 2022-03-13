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Под Гостомелем военные помешали россиянам наладить понтонную переправу (фото)

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Киевская область, Воскресенье 13 марта 2022 17:40
Под Гостомелем военные помешали россиянам наладить понтонную переправу (фото) Россиянам помешали наладить понтонную переправу (УНИАН)
Автор: Татьяна Самарук

В Киевской области недалеко от Гостомеля оккупанты хотели устроить понтонную переправу. Однако, благодаря ВСУ их бронетехника так никуда не доехала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Также опубликовали фото "обугленной" вражеской техники.

"Наши казаки их немного поджарили. Слава нации", - написали украинские защитники.

Под Гостомелем военные помешали россиянам наладить понтонную переправу (фото)ВСУ помешали россиянам наладить понтонну переправу (facebook.com/UkrainianLandForces)

Отметим, что враг продолжает обстреливать населенные пункты, неподалеку от столицы.

Ранее мы сообщали, что оккупанты убили мэра Гостомеля. После расстрела они заминировали тело.

Также мы писали что в Черниговской области уничтожено танковое подразделение РФ, которое шло на столицу.

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