Под Гостомелем военные помешали россиянам наладить понтонную переправу (фото)

В Киевской области недалеко от Гостомеля оккупанты хотели устроить понтонную переправу. Однако, благодаря ВСУ их бронетехника так никуда не доехала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ .

Отметим, что враг продолжает обстреливать населенные пункты, неподалеку от столицы.

"Наши казаки их немного поджарили. Слава нации", - написали украинские защитники.

Ранее мы сообщали, что оккупанты убили мэра Гостомеля. После расстрела они заминировали тело.

Также мы писали что в Черниговской области уничтожено танковое подразделение РФ, которое шло на столицу.

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