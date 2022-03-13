Под Гостомелем военные помешали россиянам наладить понтонную переправу (фото)
В Киевской области недалеко от Гостомеля оккупанты хотели устроить понтонную переправу. Однако, благодаря ВСУ их бронетехника так никуда не доехала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
Также опубликовали фото "обугленной" вражеской техники.
"Наши казаки их немного поджарили. Слава нации", - написали украинские защитники.
ВСУ помешали россиянам наладить понтонну переправу (facebook.com/UkrainianLandForces)
Отметим, что враг продолжает обстреливать населенные пункты, неподалеку от столицы.
Ранее мы сообщали, что оккупанты убили мэра Гостомеля. После расстрела они заминировали тело.
Также мы писали что в Черниговской области уничтожено танковое подразделение РФ, которое шло на столицу.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!