Держспецзв'язку нейтралізувала хакерські атаки на українські медіа

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації відзвітувала про боротьбу з кібератаками на критичну інформаційну інфраструктуру України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал відомства .

За даними Держспецзв'язку, російські військові хакери намаються зламати українські медіа заради публікації на них фашистської символіка та пропаганди. Для атак використали вразливості рекламного застосунку Redtram. З акаунту в цьому додатку хакери намагалися розповсюдити фейки українськими ЗМІ.

"Ця атака не була складною. Ми швидко відреагували на неї та усунули її. Вона не завдала шкоди інформаційній інфраструктурі видань", – пояснив заступник голови служби Віктор Жора.

Він додав, що Держспецзв'язку з іншими органами кібербезпеки допомогла відновити нормальне функціонування ЗМІ. Причина атак – війна РФ проти України.