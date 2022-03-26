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Держспецзв'язку нейтралізувала хакерські атаки на українські медіа

Фото: Російські військові хакери зазнали поразки (freepik.com)
Автор: Антон Федорців

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації відзвітувала про боротьбу з кібератаками на критичну інформаційну інфраструктуру України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал відомства.

За даними Держспецзв'язку, російські військові хакери намаються зламати українські медіа заради публікації на них фашистської символіка та пропаганди. Для атак використали вразливості рекламного застосунку Redtram. З акаунту в цьому додатку хакери намагалися розповсюдити фейки українськими ЗМІ.

"Ця атака не була складною. Ми швидко відреагували на неї та усунули її. Вона не завдала шкоди інформаційній інфраструктурі видань", – пояснив заступник голови служби Віктор Жора.

Він додав, що Держспецзв'язку з іншими органами кібербезпеки допомогла відновити нормальне функціонування ЗМІ. Причина атак – війна РФ проти України.

До слова, Сполучені Штати зібралися покарати низку країн за допомогу РФ з уникнення санкцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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