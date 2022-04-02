Герасимов погано закінчить. Арестович озвучив фатальну обіцянку генерала Путіну
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про підготовку начальником Генштабу Збройних сил РФ Валерієм Герасимов другої наступальної фази в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на онлайн-трансляцію 24 каналу.
Генерал армії Герасимов нібито пообіцяв Кремлю провести успішний наступ в Україні та за 3-4 дні вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.
"Герасимов зробив прикру помилку і, мабуть, скінчить свою кар'єру погано. Ще один прикрий, печальний урок", – відреагував на обіцянку Арестович.
За його словами, навіть усі зібрані резерви РФ не допоможуть реалізувати поставлене завдення у такі терміни. Радник Андрія Єрмака впевнений, що російське керівництво неадекватно оцінює ситуації на фронті.
До слова, Туреччина заявила про готовність евакуювати мешканців Маріуполя морським шляхом.
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