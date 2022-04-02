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Герасимов плохо кончит. Арестович озвучил роковое обещание генерала Путину

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Суббота 02 апреля 2022 14:48
Герасимов плохо кончит. Арестович озвучил роковое обещание генерала Путину Фото: Владимир Путин и Валерий Герасимов (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о готовящемся подготовке начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимов второй наступательной фазы в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на онлайн-трансляцию 24 канала.

Генерал армии Герасимов якобы пообещал Кремлю провести успешное наступление в Украине и через 3-4 дня выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Герасимов сделал досадную ошибку и, пожалуй, закончит свою карьеру плохо. Еще один досадный, печальный урок", – отреагировал на обещание Арестович.

По его словам, даже все собранные резервы РФ не помогут реализовать поставленную задачу в такие сроки. Советник Андрея Ермака уверен, что российское руководство неадекватно оценивает ситуацию на фронте.

К слову, Турция заявила о готовности эвакуировать жителей Мариуполя морским путем.

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