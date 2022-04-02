Герасимов плохо кончит. Арестович озвучил роковое обещание генерала Путину

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о готовящемся подготовке начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимов второй наступательной фазы в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на онлайн-трансляцию 24 канала .

Генерал армии Герасимов якобы пообещал Кремлю провести успешное наступление в Украине и через 3-4 дня выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Герасимов сделал досадную ошибку и, пожалуй, закончит свою карьеру плохо. Еще один досадный, печальный урок", – отреагировал на обещание Арестович.

По его словам, даже все собранные резервы РФ не помогут реализовать поставленную задачу в такие сроки. Советник Андрея Ермака уверен, что российское руководство неадекватно оценивает ситуацию на фронте.