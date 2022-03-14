Євросоюз може заборонити експорт до Росії елітних авто

Обмеження можуть потрапити до нового пакету санкцій ЄС проти Росії за вторгнення до України. Агентство опирається на інформацію від двох дипломатів, які побажали залишитися інкогніто.

"Пропонована заборона буде застосовуватися до моделей кількох європейських автомобільних брендів, зокрема Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche", – заявило джерело.

Окрім того, обмежувальний захід стосуватиметься також човнів, літаків, крісельних підйомників і мотоциклів, які вартують 5 тисяч євро та більше.