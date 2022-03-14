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Євросоюз може заборонити експорт до Росії елітних авто

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Понеділок 14 березня 2022 14:55
Євросоюз може заборонити експорт до Росії елітних авто Фото: Євросоюз може заборонити експорт до Росії елітних авто (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Європейський Союз готовий розглянути запровадження заборони на продаж до Росії автомобілі вартістю понад 50 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Обмеження можуть потрапити до нового пакету санкцій ЄС проти Росії за вторгнення до України. Агентство опирається на інформацію від двох дипломатів, які побажали залишитися інкогніто.

"Пропонована заборона буде застосовуватися до моделей кількох європейських автомобільних брендів, зокрема Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche", – заявило джерело.

Окрім того, обмежувальний захід стосуватиметься також човнів, літаків, крісельних підйомників і мотоциклів, які вартують 5 тисяч євро та більше.

Нагадаємо, що очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав світ бойкотувати компанії, що не покинули російський ринок.

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