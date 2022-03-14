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Евросоюз может запретить экспорт в Россию элитных авто

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Понедельник 14 марта 2022 14:55
Евросоюз может запретить экспорт в Россию элитных авто Фото: Евросоюз может запретить экспорт в Россию элитных авто (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Европейский Союз готов рассмотреть введение запрета на продажу в Россию автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ограничения могут попасть в новый пакет санкций ЕС против России за вторжение в Украину. Агентство опирается на информацию от двух дипломатов, пожелавших остаться инкогнито.

"Предлагаемый запрет будет применяться к моделям нескольких европейских автомобильных брендов, в частности Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche", – заявил источник.

Кроме того, ограничительная мера будет касаться лодок, самолетов, кресельных подъемников и мотоциклов, которые стоят 5 тысяч евро и больше.

Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба призвал мир бойкотировать компании, не покинувшие российский рынок.

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