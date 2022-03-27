Це скотство я бачив у "Мінську": Зеленський погрозив РФ відмовою від переговорів щодо обміну

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського в інтерв'ю для російських ЗМІ.

За словами Зеленського, на його думку, не обов’язково очікувати кінця війни, аби організувати обмін полоненими, однак, якщо окупанти викрадатимуть дітей, то усе це закінчиться тим, що жодних переговорів з Росією Україна вести не буде.

"Тому що це скотство я бачив у мінському процесі. Я назвав це скотством ще тоді. Ми домовилися з Путіним у 2019 році, що поміняємо всіх на всіх... Ми передали списки туркам, французам, російським та СММ ОБСЄ. Все скінчилося, нікого вони не змінили, жодних усіх на всіх. Не спрацювало тоді", - заявив президент.