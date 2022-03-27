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Это скотство я видел в "Минске": Зеленский пригрозил РФ отказом от переговоров по обмену

Новина українською →
Воскресенье 27 марта 2022 20:46
Это скотство я видел в "Минске": Зеленский пригрозил РФ отказом от переговоров по обмену Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России прекратить обмен пленными. Это произойдет, если оккупант продолжит похищать детей, чтобы, вероятно, наполнять ими обменный фонд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского в интервью для российских СМИ.

По словам Зеленского, по его мнению, необязательно ожидать конца войны, чтобы организовать обмен пленными, однако, если оккупанты будут похищать детей, то все это закончится тем, что никаких переговоров с Россией Украина вести не будет.

"Потому что это скотство я видел в минском процессе. Я назвал это скотством еще тогда. Мы договорились с Путиным в 2019 году, что поменяем всех на всех... Мы передали списки туркам, французам, русским и СММ ОБСЕ. Все закончилось, никого они не поменяли, никаких всех на всех. Не сработало тогда", - заявил президент.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Зеленский объяснил, почему украинские военные приняли решение остаться защищать Мариуполь.

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