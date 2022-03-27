Это скотство я видел в "Минске": Зеленский пригрозил РФ отказом от переговоров по обмену

По словам Зеленского, по его мнению, необязательно ожидать конца войны, чтобы организовать обмен пленными, однако, если оккупанты будут похищать детей, то все это закончится тем, что никаких переговоров с Россией Украина вести не будет.

"Потому что это скотство я видел в минском процессе. Я назвал это скотством еще тогда. Мы договорились с Путиным в 2019 году, что поменяем всех на всех... Мы передали списки туркам, французам, русским и СММ ОБСЕ. Все закончилось, никого они не поменяли, никаких всех на всех. Не сработало тогда", - заявил президент.