Це треба вирішувати зараз. Зеленський закликав посилити санкційний тиск на Росію

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту продовжувати санкційний тиск на Російську Федерацію. За його словами, політика повинна бути такою, аби в майбутньому ніхто не міг би навіть подумати про війну з кимось.

"Це треба вирішувати. Вирішувати зараз. Поки Росія не пішла далі. Санкційна політика має бути такою, щоб навіть подумати про війну ніхто не міг. Питання не тільки в Росії, питання в майбутньому, що ще може бути",- заявив Зеленський.

Також президент закликав:

заборонити Росії користуватися портами інших країн;

відключити усі банки агресора від мережі SWIFT;

визнати країну - державою-терористом;

запровадити ембарго на торгівлю з агресором.

"Потрібна заборона для російського флоту користуватися портами світу, потрібне повне відключення всіх російських банків від SWIFT, потрібне визнання Росії державою-терористом, і потрібне ембарго на будь-яку торгівлю з Росією. Бо це треба для миру в Україні та Європі",- додав президент.