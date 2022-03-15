ru ua
Вт, 15 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Це треба вирішувати зараз. Зеленський закликав посилити санкційний тиск на Росію

Новость на русском →
Вівторок 15 березня 2022 15:13
Це треба вирішувати зараз. Зеленський закликав посилити санкційний тиск на Росію Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту продовжувати санкційний тиск на Російську Федерацію. За його словами, політика повинна бути такою, аби в майбутньому ніхто не міг би навіть подумати про війну з кимось.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

"Це треба вирішувати. Вирішувати зараз. Поки Росія не пішла далі. Санкційна політика має бути такою, щоб навіть подумати про війну ніхто не міг. Питання не тільки в Росії, питання в майбутньому, що ще може бути",- заявив Зеленський.

Також президент закликав:

  • заборонити Росії користуватися портами інших країн;
  • відключити усі банки агресора від мережі SWIFT;
  • визнати країну - державою-терористом;
  • запровадити ембарго на торгівлю з агресором.

"Потрібна заборона для російського флоту користуватися портами світу, потрібне повне відключення всіх російських банків від SWIFT, потрібне визнання Росії державою-терористом, і потрібне ембарго на будь-яку торгівлю з Росією. Бо це треба для миру в Україні та Європі",- додав президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами заступника міністра фінансів США Уолла Адейема, Сполучені Штати Америки можуть ввести ембарго на торгівлю й заблокувати міжнародні водні шляхи для Російської Федерації.

Війна Росії проти України триває двадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Україна Російська Федерація
NEWS
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Загрози або пропаганда. Чи застосує Росія зброю масового ураження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загрози або пропаганда. Чи застосує Росія зброю масового ураження