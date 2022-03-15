Это надо решать сейчас. Зеленский призвал усилить санкционное давление на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество продолжать санкционное давление на Российскую Федерацию. По его словам, политика должна быть такой, чтобы в будущем никто не мог бы даже подумать о войне с кем-то.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.
"Это надо решать. Решать сейчас. Пока Россия не пошла дальше. Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог. Вопрос не только в России, вопрос в будущем, что еще может быть",- заявил Зеленский.
Также президент призвал:
- запретить России пользоваться портами других стран;
- отключить все банки агрессора от сети SWIFT;
- признать страну - государством-террористом;
- ввести эмбарго на торговлю с агрессором.
"Нужен запрет для российского флота пользоваться портами мира, требуется полное отключение всех российских банков от SWIFT, требуется признание России государством-террористом, и требуется эмбарго на любую торговлю с Россией. Потому что это надо для мира в Украине и Европе",- добавил президент.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам заместителя министра финансов США Уолла Адейема, Соединенные Штаты Америки могут ввести эмбарго на торговлю и заблокировать международные водные пути для Российской Федерации.
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