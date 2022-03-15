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Это надо решать сейчас. Зеленский призвал усилить санкционное давление на Россию

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 15:13
Это надо решать сейчас. Зеленский призвал усилить санкционное давление на Россию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество продолжать санкционное давление на Российскую Федерацию. По его словам, политика должна быть такой, чтобы в будущем никто не мог бы даже подумать о войне с кем-то.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

"Это надо решать. Решать сейчас. Пока Россия не пошла дальше. Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог. Вопрос не только в России, вопрос в будущем, что еще может быть",- заявил Зеленский.

Также президент призвал:

  • запретить России пользоваться портами других стран;
  • отключить все банки агрессора от сети SWIFT;
  • признать страну - государством-террористом;
  • ввести эмбарго на торговлю с агрессором.

"Нужен запрет для российского флота пользоваться портами мира, требуется полное отключение всех российских банков от SWIFT, требуется признание России государством-террористом, и требуется эмбарго на любую торговлю с Россией. Потому что это надо для мира в Украине и Европе",- добавил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам заместителя министра финансов США Уолла Адейема, Соединенные Штаты Америки могут ввести эмбарго на торговлю и заблокировать международные водные пути для Российской Федерации.

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