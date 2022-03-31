Дві країни Радбезу ООН погодились стати гарантом безпеки України, - Арахамія

Дві країни Ради безпеки ООН заявили про готовність стати гарантом безпеки для України. Йдеться про Німеччину та Туреччину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
"Вітаємо позицію Реджепа Таїпа Ердогана, який висловив готовність Туреччини стати гарантом безпеки України, згідно запропонованої нами концепції", - заявив Арахамія.
Вчора ж про готовність надати Україні гарантію безпеки заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.
"Тобто станом на сьогодні уже двоє потужних країн-членів НАТО підтримали наші пропозиції. Дякуємо нашим союзникам!", - додав Арахамія.
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