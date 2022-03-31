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Дві країни Радбезу ООН погодились стати гарантом безпеки України, - Арахамія

Фото: учасник української делегації Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Дві країни Ради безпеки ООН заявили про готовність стати гарантом безпеки для України. Йдеться про Німеччину та Туреччину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Вітаємо позицію Реджепа Таїпа Ердогана, який висловив готовність Туреччини стати гарантом безпеки України, згідно запропонованої нами концепції", - заявив Арахамія.

Вчора ж про готовність надати Україні гарантію безпеки заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

"Тобто станом на сьогодні уже двоє потужних країн-членів НАТО підтримали наші пропозиції. Дякуємо нашим союзникам!", - додав Арахамія.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало подробиці переговорів України та Росії в Стамбулі.

Війна Росії проти України триває тридцять шість днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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