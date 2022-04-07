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Чисто радянські методи. Моравецький закликав до міжнародного розслідування воєнних злочинів РФ

Фото: Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав до створення міжнародної комісії для розслідування воєнних злочинів РФ після вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канцелярії прем'єра.

Моравецький у зверненні до Сейму оцінив звірства російських окупантів у захоплених населених пунктах. Він впевнений, що санкцію на воєнні злочини дало вище військово-політичне керівництво РФ.

"Те, що ми сьогодні бачимо в Україні, чисто радянські методи. Ми знаємо ці радянські методи та усвідомлюємо, чим вони загрожують. Вони не стаються самі по собі. Жорстокі не просто російські солдати, згода на це йде згори", – заявив прем'єр-міністр.

Очільник уряду Польщі також назвав відновлення миру головною ціллю для світу. Окрім того, винні у воєнних злочинах мають понести покарання.

"Польща закликає до створення міжнародної комісії для розслідування російських злочинів в Україні. Цей комітет повинен складатися з багатьох експертів", – додав Моравецький.

Нагадаємо, що бригадний генерал Грузевич оцінив імовірність повторного наступу РФ на Київ.

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