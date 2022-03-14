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У Чернігові внаслідок обстрілу окупантів загинули 10 людей

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Чернігів, Понеділок 14 березня 2022 22:43
У Чернігові внаслідок обстрілу окупантів загинули 10 людей Фото: Обстріляна будівля "Чернігівської Політехніки" (facebook.com/prokuraturachernigiv)
Автор: Антон Федорців

У Чернігові розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством 10 людей під час чергового обстрілу військами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію облпрокуратури у Facebook.

За даними слідства, 14 березня російські окупанти вчергове обстріляли житлові квартали та цивільну інфраструктуру Чернігова.

"Важкою артилерією невстановлених військових формувань Збройних сил Російської Федерації пошкоджено будівлю Національного університету "Чернігівська Політехніка", ринок "Привокзальний", оптово-роздрібну базу, декілька житлових будинків, насосну станцію КП "Чернігівводоканал", адміністративну будівлю АТ "Чернігівгаз" та 4 транспортні засоби", – йдеться у повідомленні.

Наразі підтверджена загибель 10 людей. Слідчий відділ обласного управління СБУ вестиме досудове розслідування у кримінальному провадженні.

До слова, Харків був обстріляний "Іскандерами" з території РФ.

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