В Чернигове в результате обстрела оккупантов погибли 10 человек

В Чернигове начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством 10 человек во время очередного обстрела войсками РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию облпрокуратуры в Facebook.

По данным следствия, 14 марта российские кафиры в очередной раз обстреляли жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Чернигова. "Тяжелой артиллерией неустановленных военных формирований Вооруженных сил Российской Федерации повреждено здание Национального университета "Черниговская Политехника", рынок "Привокзальный", оптово-розничную базу, несколько жилых домов, насосную станцию ​​КП "Черниговводоканал", административное здание АО "Черниговгаз" и 4 транспортных средства", – говорится в сообщении. В настоящее время подтверждена гибель 10 человек. Следственный отдел областного управления СБУ будет вести досудебное расследование по уголовному производству.