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В Чернигове в результате обстрела оккупантов погибли 10 человек

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Чернигов, Понедельник 14 марта 2022 22:43
В Чернигове в результате обстрела оккупантов погибли 10 человек Фото: Обстрелянное здание "Черниговской политехники" (facebook.com/prokuraturachernigiv)
Автор: Антон Федорцив

В Чернигове начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством 10 человек во время очередного обстрела войсками РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию облпрокуратуры в Facebook.

По данным следствия, 14 марта российские кафиры в очередной раз обстреляли жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Чернигова.

"Тяжелой артиллерией неустановленных военных формирований Вооруженных сил Российской Федерации повреждено здание Национального университета "Черниговская Политехника", рынок "Привокзальный", оптово-розничную базу, несколько жилых домов, насосную станцию ​​КП "Черниговводоканал", административное здание АО "Черниговгаз" и 4 транспортных средства", – говорится в сообщении.

В настоящее время подтверждена гибель 10 человек. Следственный отдел областного управления СБУ будет вести досудебное расследование по уголовному производству.

К слову, Харьков был обстрелян "Искандерами" с территории РФ.

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