Чалий про гарантії безпеки: Росія не матиме права вето на допомогу Україні

Представник української делегації на переговорах з Росією Олександр Чалий пояснив, як працюватимуть гарантії безпеки для України в майбутньому. За його словами, окупант не матиме права вето заборонити іншим допомогти захищатися нашій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Чалия в ефірі "Україна 24".

За словами Чалия, сьогодні більшість країн не можуть допомогти Україні закрити небо, або ж надати власних військових через погрози Росією розцінити це, як пряме втручання.

"При реалізації ключової статті про гарантії безпеки України, яка дозволяє іншим країнам-гарантам надати нам збройні сили для захисту нашої безпеки, Росія погодилася, що права вето вона мати не буде", - заявив Чалий.

Натомість, після укладання договору, країнам більше не знадобиться "дозвіл" від Росії.

" Якщо нам вдасться досягти результатів наших перемовин й Росія вже дала згоду, що вона готова прийняти таку формулу, то в майбутньому уже буде попередня згода Росії, що якщо виникне подібна ситуації, країнам, які захочуть закрити небо над Україною, чи надати збройні сили - їм не треба буде запитувати у Росії. Росія вже дасть на це попередню згоду. Це є ключовий момент", - додав Чалий.