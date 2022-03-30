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Чалый о гарантиях безопасности: Россия не будет иметь права выступить против предоставления Украине защиты

Новина українською →
Среда 30 марта 2022 19:48
Чалый о гарантиях безопасности: Россия не будет иметь права выступить против предоставления Украине защиты Фото: представитель украинской делегации на переговорах с РФ Александр Чалый (twitter.com/RadioVesti)
Автор: Сергей Пышкин

Представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый объяснил, как будут работать гарантии безопасности для Украины в будущем. По его словам, оккупант не будет иметь права вето запретить другим помочь защищаться нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Чалия в эфире "Украина 24".

По словам Чалия, сегодня большинство стран не могут помочь Украине закрыть небо, или же предоставить своих военных из-за угрозы Россией расценить это, как прямое вмешательство.

"При реализации ключевой статьи о гарантиях безопасности Украины, которая позволяет другим странам-гарантам предоставить нам вооруженные силы для защиты нашей безопасности, Россия согласилась, что права вето она иметь не будет", - заявил Чалый.

После заключения договора, странам больше не понадобится "разрешение" от России.

"Если нам удастся достичь результатов наших переговоров и Россия уже дала согласие, что она готова принять такую формулу, то в будущем уже будет предварительное согласие России, что если возникнет подобная ситуации, странам, которые захотят закрыть небо над Украиной, или предоставить вооруженные силы - им не надо будет спрашивать у России. Россия уже даст на это предварительное согласие. Это ключевой момент", - добавил Чалый.

Напомним, РБК-Украина раскрывало подробности переговоров Украины и России в Стамбуле.

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