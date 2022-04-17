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Буданов про ядерний шантаж РФ: Заспокойтеся всі, це виключно погрози

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Київ, Неділя 17 квітня 2022 20:58
Буданов про ядерний шантаж РФ: Заспокойтеся всі, це виключно погрози Фото: Кирило Буданов (t.me/DIUkraine)
Автор: Антон Федорців

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов оцінив імовірність застосування Росією ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Генерал-майор не вірить, що лідер РФ зважиться на використання ядерної зброї. За словами Буданова, Кремль використовує тему виключно для підвищення ставок.

"Заспокойтеся всі, це виключно погрози. Якщо Путін до кінця втратить глузд і спробує це зробити, по-перше, навіть технічно це не так легко зробити. Так, він може намагатися це зробити, проте досить малоймовірно, що він на це піде. Це елемент торгу, елемент шантажу всього світу, і всі це розуміють", – пояснив розвідник.

До слова, Збройні сили України звільнили низку населених пунктів у Харківській області.

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