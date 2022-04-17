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Буданов о ядерном шантаже РФ: Успокойтесь все, это исключительно угрозы

Новина українською →
Киев, Воскресенье 17 апреля 2022 20:58
Буданов о ядерном шантаже РФ: Успокойтесь все, это исключительно угрозы Фото: Кирилл Буданов (t.me/DIUkraine)
Автор: Антон Федорцив

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов оценил вероятность применения Россией ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Генерал-майор не верит, что лидер РФ решится на использование ядерного оружия. По словам Буданова, Кремль использует тему исключительно для повышения ставок.

"Успокойтесь все, это исключительно угрозы. Если Путин до конца потеряет рассудок и попытается это сделать, во-первых, даже технически это не так легко сделать. Да, он может пытаться это сделать, однако маловероятно, что он на это пойдет. Это элемент торга, элемент шантажа всего мира, и все это понимают", – объяснил разведчик.

К слову, Вооруженные силы Украины освободили ряд населенных пунктов в Харьковской области.

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