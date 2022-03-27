Британські танки Україні не допоможуть, – міністр оборони Уоллес

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Урядовець відзначив взаємозалежність між удосконаленням системи озброєння і зростанням кількості часу навчання, щоб користуватися новою зброєю. При цьому він підтвердив передачу Україні ПЗРК Starstreak.

"Ось тому основна увага повинна бути зосереджена на тому, щоб допомогти українцям оновити чи знайти російське або радянське обладнання, що вже є в них у наявності. Надання британських танків насправді не спрацює", – заявив Уоллес.