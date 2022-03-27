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Британські танки Україні не допоможуть, – міністр оборони Уоллес

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Лондон, Неділя 27 березня 2022 15:25
Британські танки Україні не допоможуть, – міністр оборони Уоллес Фото: Британський танк Challenger 2 (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Міністр оборони Сполученого Королівства Бен Уоллес вважає недоцільною передачу Україні британських танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Урядовець відзначив взаємозалежність між удосконаленням системи озброєння і зростанням кількості часу навчання, щоб користуватися новою зброєю. При цьому він підтвердив передачу Україні ПЗРК Starstreak.

"Ось тому основна увага повинна бути зосереджена на тому, щоб допомогти українцям оновити чи знайти російське або радянське обладнання, що вже є в них у наявності. Надання британських танків насправді не спрацює", – заявив Уоллес.

До слова, Збройні сили поповнили колекцію трофеїв новими російськими "Уралами" моделі "Торнадо-У".

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