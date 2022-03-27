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Британские танки Украине не помогут, – министр обороны Уоллес

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Лондон, Воскресенье 27 марта 2022 15:25
Британские танки Украине не помогут, – министр обороны Уоллес Фото: Британский танк Challenger 2 (ru.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес считает нецелесообразной передачу Украине британских танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Чиновник отметил взаимозависимость между усовершенствованием системы вооружения и ростом количества времени обучения, чтобы пользоваться новым оружием. При этом он подтвердил передачу Украине ПЗРК Starstreak.

"Вот поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам обновить или найти уже имеющееся у них российское или советское оборудование. Предоставление британских танков на самом деле не сработает", – заявил Уоллес.

К слову, Вооруженные силы пополнили коллекцию трофеев новыми российскими "Уралами" модели "Торнадо-У".

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