"Акція від Шойгу". Родичі окупантів отримали безкоштовний проїзд на упізнання
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило наказ російського міністра оборони Сергія Шойгу, за яким родичі ліквідованих російських окупантів отримають компенсацію проїзду на упізнання тіл.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис ГУР Міноборони у Facebook.
Відповідно до наказу Шойгу, родичі вбитих в Україні військовослужбовців РФ отримали можливість безкоштовно приїхати на упізнання і назад. Вочевидь, таке рішення стане новою формою заохочення.
"Двом членам сім’ї (близьким родичам) загиблого (померлого) військовослужбовця, викликаним для його впізнання, у військових комісаріатах за місцем їхнього проживання (перебування) видаються воїнські перевізні документи для проїзду від місця проживання до місця упізнання військовослужбовця і назад", – цитує наказ військова розвідка.
Тим часом на тлі втрат оточення Путіна вже поставило під сумнів його рішення вторгнутися до України. Сам він, однак, упевнений у здатності російського народу нести тягар до "національної величі".
До слова, президент РФ Путін запланував "мобілізувати" мешканців окупованих районів Херсонщини.
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