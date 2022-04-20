"Акція від Шойгу". Родичі окупантів отримали безкоштовний проїзд на упізнання

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис ГУР Міноборони у Facebook.

Відповідно до наказу Шойгу, родичі вбитих в Україні військовослужбовців РФ отримали можливість безкоштовно приїхати на упізнання і назад. Вочевидь, таке рішення стане новою формою заохочення.

"Двом членам сім’ї (близьким родичам) загиблого (померлого) військовослужбовця, викликаним для його впізнання, у військових комісаріатах за місцем їхнього проживання (перебування) видаються воїнські перевізні документи для проїзду від місця проживання до місця упізнання військовослужбовця і назад", – цитує наказ військова розвідка.

Тим часом на тлі втрат оточення Путіна вже поставило під сумнів його рішення вторгнутися до України. Сам він, однак, упевнений у здатності російського народу нести тягар до "національної величі".