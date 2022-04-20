ru ua
Ср, 20 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Акция от Шойгу". Родственники оккупантов получили бесплатный проезд на опознание

Новина українською →
Россия, Среда 20 апреля 2022 16:36
"Акция от Шойгу". Родственники оккупантов получили бесплатный проезд на опознание Фото: Сергей Шойгу (справа) (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Антон Федорцив

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало приказ российского министра обороны Сергея Шойгу, согласно которому родственники ликвидированных российских оккупантов получат компенсацию проезда на опознание тел.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост ГУР Минобороны в Facebook.

Согласно приказу Шойгу, родственники убитых в Украине военнослужащих РФ получили возможность бесплатно приехать на опознание и обратно. Очевидно, что такое решение станет новой формой поощрения.

"Двум членам семьи (близким родственникам) погибшего (умершего) военнослужащего, вызванным для его опознания, в военных комиссариатах по месту их жительства (нахождения) выдаются воинские перевозочные документы для проезда от места жительства к месту опознания военнослужащего и обратно", – цитирует приказ военная разведка.

Между тем, на фоне потерь окружение Путина уже поставило под сомнение его решение вторгнуться в Украину. Сам он, однако, уверен в способности российского народа нести бремя к "национальному величию".

К слову, президент РФ Путин запланировал "мобилизовать" жителей оккупированных районов Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Министерство обороны РФ Сергей Шойгу Главное управление разведки ВС РФ Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери