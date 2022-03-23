З 9 гумкоридорів спрацювали 7: за добу в Україні евакуювали більше 4 тисяч людей

За добу спрацювали 7 гуманітарних коридорів із 9. Загалом були евакуйовані більше ніж 4 тисячі людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

Згідно з даними Верещук, станом на кінець доби:

"З 9 гуманітарних коридорів - спрацювали 7. Всього сьогодні евакуйовані 4554 людини", - заявила Верещук.

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