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З 9 гумкоридорів спрацювали 7: за добу в Україні евакуювали більше 4 тисяч людей

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Середа 23 березня 2022 22:17
З 9 гумкоридорів спрацювали 7: за добу в Україні евакуювали більше 4 тисяч людей Фото: віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірини Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

За добу спрацювали 7 гуманітарних коридорів із 9. Загалом були евакуйовані більше ніж 4 тисячі людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

"З 9 гуманітарних коридорів - спрацювали 7. Всього сьогодні евакуйовані 4554 людини", - заявила Верещук.

Згідно з даними Верещук, станом на кінець доби:

  • з Маріуполя до міста Запоріжжя на власному транспорті сьогодні дісталися 2912 людей;
  • з міста Гуляй Поля до Запоріжжя евакуювали 51 людину й завезли в місто гуманітарну допомогу;
  • з селища Велика Димерка та Богданівка до Броварів вдалось евакуювати 769 людей.
  • з села Світильня до міста Бровари евакуювали 150 людей;
  • з міста Рубіжне, Лисичанськ, Сєверодонецьк, Кремінна та селища Ніжне евакуювали до Бахмута 672 людини. До цих міст доставили 60 тонн гуманітарної допомоги.

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