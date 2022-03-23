З 9 гумкоридорів спрацювали 7: за добу в Україні евакуювали більше 4 тисяч людей
Фото: віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірини Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
За добу спрацювали 7 гуманітарних коридорів із 9. Загалом були евакуйовані більше ніж 4 тисячі людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.
"З 9 гуманітарних коридорів - спрацювали 7. Всього сьогодні евакуйовані 4554 людини", - заявила Верещук.
Згідно з даними Верещук, станом на кінець доби:
- з Маріуполя до міста Запоріжжя на власному транспорті сьогодні дісталися 2912 людей;
- з міста Гуляй Поля до Запоріжжя евакуювали 51 людину й завезли в місто гуманітарну допомогу;
- з селища Велика Димерка та Богданівка до Броварів вдалось евакуювати 769 людей.
- з села Світильня до міста Бровари евакуювали 150 людей;
- з міста Рубіжне, Лисичанськ, Сєверодонецьк, Кремінна та селища Ніжне евакуювали до Бахмута 672 людини. До цих міст доставили 60 тонн гуманітарної допомоги.
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