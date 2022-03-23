Из 9 гумкоридоров сработали 7: за сутки в Украине эвакуировали более 4 тысяч человек
Фото: вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции Ирины Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
За сутки сработали 7 гуманитарных коридоров с 9. Всего были эвакуированы более 4 тысяч человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова вицепремьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.
"С 9 гуманитарных коридоров - сработали 7. Всего сегодня эвакуированы 4554 человека", - заявила Верещук.
Согласно данным Верещук, по состоянию на конец суток:
- из Мариуполя в город Запорожье на собственном транспорте сегодня добрались 2912 человек;
- из города Гуляй Поля в Запорожье эвакуировали 51 человека и завезли в город гуманитарную помощь;
- из поселка Большая Дымерка и Богдановка в Бровары удалось эвакуировать 769 человек.
- из села Светильня в город Бровары эвакуировали 150 человек;
- из города Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Кременная и поселка нежное эвакуировали в Бахмут 672 человека. В эти города доставили 60 тонн гуманитарной помощи.
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