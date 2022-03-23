Из 9 гумкоридоров сработали 7: за сутки в Украине эвакуировали более 4 тысяч человек

За сутки сработали 7 гуманитарных коридоров с 9. Всего были эвакуированы более 4 тысяч человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова вицепремьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

Согласно данным Верещук, по состоянию на конец суток:

" С 9 гуманитарных коридоров - сработали 7. Всего сегодня эвакуированы 4554 человека", - заявила Верещук.

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