Понад 30 обстрілів за добу та ізольований Славутич: яка ситуація в Київській області
Протягом минулої доби зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами по цивільнім будівлям й інфраструктурі Київської області. Окупанти повністю ізолювали Славутич.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.
Внаслідок проблем з логістикою, російські військові концентруються на сховищах пального.
"У порушення вимог міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської області російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення", - пише Орлов.
Які напрямки залишаються небезпечними:
- населені пункти вздовж Житомирської траси;
- Буча - Ворзель - Гостомель;
- Немішаєве;
- Дмитрівська громада;
- Макарівська громада;
- північ Вишгородського району;
- території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад Броварського району.
Найбільші руйнування внаслідок ворожого вогню відзначаються в:
- Бучанському районі - Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади;
- Броварському районі - Великодимерська громада;
- Вишгородському районах - Димерська, Іванківська громади.
Що відбувається в Бучанському районі:
- Макарівська громада - селище під контролем ЗСУ, але є регулярні обстріли;
- Бородянська громада - переміщення ворога, заблокована, зі зруйнованою інфраструктурою;
- Немішаївська громада - ворог окопався, інфраструктура зруйнована, зв’язку практично немає;
- Бучанська громада - ворог окопався, інфраструктура зруйнована;
- Гостомельська громада - переміщення технікою ворога, йшов бій. Інфраструктура зруйнована;
- Ірпінська громада - Ірпінь бій. ЗСУ контролює місто. Інфраструктура зруйнована. Постійні обстріли;
- Дмитрівська громада - по частині громади переміщується ворог, частково відсутнє світло;
- Білогородська громада - частково відсутнє світло.
Що відбувається в Броварському районі:
- У деяких населених пунктах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад - незначна кількість ворожої техніки.
- Багато зруйнованої інфраструктури.
- Що відбувається у Вишгородському районі:
- В окупованих Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа;
- Славутич повністю ізольований. Ворог знаходиться на в‘їзді до міста.
Що відбувається у Вишгородському районі:
- В окупованих Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа;
- Славутич повністю ізольований. Ворог знаходиться на в‘їзді до міста.
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