Более 30 обстрелов за сутки и изолированный Славутич: какая ситуация в Киевской области

За прошедшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками по гражданском зданиям и инфраструктуре Киевской области. Оккупанты полностью изолировали Славутич.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал председателя Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.

"В нарушение требований международного гуманитарного права в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской области российские оккупанты продолжают терроризировать местное население", - пишет Орлов.

Вследствие проблем с логистикой, российские военные концентрируются на хранилищах горючего.

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