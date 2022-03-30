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Более 30 обстрелов за сутки и изолированный Славутич: какая ситуация в Киевской области

Новина українською →
Среда 30 марта 2022 13:59
Более 30 обстрелов за сутки и изолированный Славутич: какая ситуация в Киевской области Фото: более 30 обстрелов за сутки и изолированный Славутич (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками по гражданском зданиям и инфраструктуре Киевской области. Оккупанты полностью изолировали Славутич.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал председателя Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.

Вследствие проблем с логистикой, российские военные концентрируются на хранилищах горючего.

"В нарушение требований международного гуманитарного права в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской области российские оккупанты продолжают терроризировать местное население", - пишет Орлов.

Какие направления остаются опасными:

  • населенные пункты вдоль Житомирской трассы;
  • Буча-Ворзель-Гостомель;
  • Немешаево;
  • Дмитриевская община;
  • Макаровская община;
  • север Вышгородского района;
  • территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянского, Великодимерської общин Броварского района.

Наибольшие разрушения вследствие вражеского огня отмечаются в:

  • Бучанском районе - Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская общины;
  • Броварском районе - Великодимерська община;
  • Вышгородском районах - Дымерская, Иванковская общины.

Что происходит в Бучанском районе:

  • Макаровская община - поселок под контролем ВСУ, но есть регулярные обстрелы;
  • Бородянская община - перемещение врага, заблокирована, с разрушенной инфраструктурой;
  • Немешаевская община - враг окопался, инфраструктура разрушена, связи практически нет;
  • Бучанская община - враг окопался, инфраструктура разрушена;
  • Гостомельська община - перемещение техникой врага, шел бой. Инфраструктура разрушена;
  • Ирпенская община - Ирпень бой. ВСУ контролирует город. Инфраструктура разрушена. Постоянные обстрелы;
  • Дмитровская община - по части общины перемещается враг, частично отсутствует свет;
  • Белогородская община - частично отсутствует свет.

Что происходит в Броварском районе:

  • В некоторых населенных пунктах Барышевской, Калитянской и Великодимерской общин - незначительное количество вражеской техники.
  • Много разрушенной инфраструктуры.
  • Что происходит в Вышгородском районе:
  • В оккупированных Іванківській, Дымерской и Полесской общинах - гуманитарная катастрофа;
  • Славутич полностью изолирован. Враг находится на въезде в город.

Что происходит в Вышгородском районе:

  • В оккупированных Іванківській, Дымерской и Полесской общинах - гуманитарная катастрофа;
  • Славутич полностью изолирован. Враг находится на въезде в город.

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