Более 30 обстрелов за сутки и изолированный Славутич: какая ситуация в Киевской области
За прошедшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками по гражданском зданиям и инфраструктуре Киевской области. Оккупанты полностью изолировали Славутич.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал председателя Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.
Вследствие проблем с логистикой, российские военные концентрируются на хранилищах горючего.
"В нарушение требований международного гуманитарного права в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской области российские оккупанты продолжают терроризировать местное население", - пишет Орлов.
Какие направления остаются опасными:
- населенные пункты вдоль Житомирской трассы;
- Буча-Ворзель-Гостомель;
- Немешаево;
- Дмитриевская община;
- Макаровская община;
- север Вышгородского района;
- территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянского, Великодимерської общин Броварского района.
Наибольшие разрушения вследствие вражеского огня отмечаются в:
- Бучанском районе - Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская общины;
- Броварском районе - Великодимерська община;
- Вышгородском районах - Дымерская, Иванковская общины.
Что происходит в Бучанском районе:
- Макаровская община - поселок под контролем ВСУ, но есть регулярные обстрелы;
- Бородянская община - перемещение врага, заблокирована, с разрушенной инфраструктурой;
- Немешаевская община - враг окопался, инфраструктура разрушена, связи практически нет;
- Бучанская община - враг окопался, инфраструктура разрушена;
- Гостомельська община - перемещение техникой врага, шел бой. Инфраструктура разрушена;
- Ирпенская община - Ирпень бой. ВСУ контролирует город. Инфраструктура разрушена. Постоянные обстрелы;
- Дмитровская община - по части общины перемещается враг, частично отсутствует свет;
- Белогородская община - частично отсутствует свет.
Что происходит в Броварском районе:
- В некоторых населенных пунктах Барышевской, Калитянской и Великодимерской общин - незначительное количество вражеской техники.
- Много разрушенной инфраструктуры.
- Что происходит в Вышгородском районе:
- В оккупированных Іванківській, Дымерской и Полесской общинах - гуманитарная катастрофа;
- Славутич полностью изолирован. Враг находится на въезде в город.
Что происходит в Вышгородском районе:
- В оккупированных Іванківській, Дымерской и Полесской общинах - гуманитарная катастрофа;
- Славутич полностью изолирован. Враг находится на въезде в город.
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