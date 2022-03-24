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Більше 20 військових комплексів Росії зупинили роботу, - ЗСУ

Фото: більше 20 військових комплексів Росії зупинили роботу (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

В Російській Федерації, протягом двох тижнів, більше 20 військових підприємств повністю або ж частково зупинили роботу. Усе через нестачу комплектуючих частин й деталей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

Також роботу зупинило й підприємство "Вимпєл", яке виробляло авіаційні ракети.

"Протягом останніх двох тижнів понад 20 підприємств воєнно-промислового комплексу Російської Федерації були вимушені повністю або частково призупинити свою діяльність через відсутність комплектуючих частин та деталей. Зокрема, призупинилось виробництво авіаційних ракет на російському науково-виробничому підприємстві "Вимпєл", - пише пресслужба.

Війна Росії проти України триває двадцять дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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