"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів через ракетний удар по нафтобазі в Дубні
Пожежа на базі нафтопродуктів у Дубні внесла корективи в рух пасажирських поїздів територією Рівненської області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал УЗ.
Ракетний удар російських окупантів призвів до пожежі. З міркувань безпеки потяги змінять маршрути.
"Низка пасажирських поїздів прямуватимуть із затримкою на безпечній відстані. Це стосується насамперед поїздів Івано-Франківськ – Кременчук та Львів – Полтава", – йдеться в повідомленні.
За прогнозами перевізника, орієнтовний час затримки складе 2 години. Щоправда, оперативні зміни залишаються можливими.
До слова, голова Львівської ОВА та міський голова Львова поділилися подробицями про ракетні удари по об'єктах міста.
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