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"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов из-за ракетного удара по нефтебазе в Дубно

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Ровненская область, Суббота 26 марта 2022 23:03
"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов из-за ракетного удара по нефтебазе в Дубно Фото: Посадка пассажиров в поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Антон Федорцив

Пожар на базе нефтепродуктов в Дубном внесла коррективы в движение пассажирских поездов по территории Ровенской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал УЗ.

Ракетный удар российских оккупантов привел к пожару. Из соображений безопасности поезда изменят маршруты.

"Ряд пассажирских поездов будут следовать с задержкой на безопасном расстоянии. Это касается прежде всего поездов Ивано-Франковск – Кременчуг и Львов – Полтава", – говорится в сообщении.

По прогнозам перевозчика, ориентировочное время задержки составит 2 часа. Правда, оперативные изменения остаются возможными.

К слову, председатель Львовской ОВА и мэр Львова поделились подробностями о ракетных ударах по объектам города.

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