Потяги за графіком та відсутність рейсів. Що відбувається з транспортом в Україні: головне

Основні поїздки курсують за графіком, однак під час вторгнення Росії в Україну закриті всі основні аеропорти країни.

Про це повідомляє в РБК-Україна , посилаючись на Телеграм-канал "Укрзалізниці" .

Укралізниця повідомила, як курсуватимуть потяги Україною. Деякі рейси скасували.

Як курсують поїзди в Україні

За даними УЗ, що всі потяги до Києва та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують та продовжать відправлятися за графіком.

Водночас потяги східного спрямування продовжують рух на безпечній швидкості. При цьому можливі уповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, обладнаних укриттями.

Українців просять стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці та прибувати на вокзали за 30 хвилин до відправлення поїзда.

"Зберігаємо спокій і продовжуємо рух", - зазначили у компанії.

Фото: Телеграм-канал Укрзализныци

З метою безпеки внесено зміни до руху поїздів:

№10 Київ - Маріуполь слідує зі зменшеною швидкістю на Волновасі, №11 Київ - Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель - Новоолексіївка слідують ст. Федорівка

на Волновасі, №11 Київ - Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель - Новоолексіївка слідують ст. Федорівка №44 Івано-Франківськ – Київ зупинено за ст. Ірша

за ст. Ірша №112 Київ – Авдіївка зупинено за ст. Покровськ.

Потяги до Харкова тимчасово зупинено.

Укрзалізниця призначає додатковий поїзд Київ - Вінниця

Укрзалізниця призначає додатковий рейс 713 з Києва до Вінниці о 14:25. Квитки у продажу з 12:30.

Тим часом, з міркувань безпеки сьогодні не зможуть бути відправлені з кінцевих станцій поїзд 113/114/141/142 з Бахмута до Львова та 732 Запоріжжя-Київ.

Швидкісний експрес 722 Харків-Київ відправиться з Харкова диспетчерським розкладом, можливі запізнення - треба слідкувати за офіційними оголошеннями на вокзалах.

У Києві ввели безкоштовний проїзд на весь комунальний транспорт

"З сьогоднішнього дня до окремого рішення керівництва міста автоматизована система оплати відключена-прохід в Метрополітен для пасажирів-вільний і безоплатний", - сказано в повідомленні метрополітену.

Підземка працює за звичайним графіком. Також жителям нагадали, що 46 станцій можуть працювати в режимі укриття.

За цим посиланням можна переглянути карту бомбосховищ в Києві.

Україна закрила повітряний простір

Україна призупинила обслуговування цивільних літаків у своєму повітряному просторі через повномасштабне вторгнення РФ.

Про це повідомило державне підприємство "Украерорух".

Фото: Небо країни облітають. Повітряний простір над Україною та Молдовою в даний момент

Відповідно до вимог Повітряного кодексу України та Положення про використання повітряного простору України вжили термінових заходів щодо його закриття для цивільних користувачів.

"Надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України зупиняється", – йдеться у повідомленні.

У Києві не працюють аеропорти "Бориспіль" та "Київ".

Нагадаємо, раніше ми писали, що на виїздах із Києва утворилися великі затори.