Потяги за графіком та відсутність рейсів. Що відбувається з транспортом в Україні: головне
Основні поїздки курсують за графіком, однак під час вторгнення Росії в Україну закриті всі основні аеропорти країни.
Про це повідомляє в РБК-Україна, посилаючись на Телеграм-канал "Укрзалізниці".
Укралізниця повідомила, як курсуватимуть потяги Україною. Деякі рейси скасували.
Як курсують поїзди в Україні
За даними УЗ, що всі потяги до Києва та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують та продовжать відправлятися за графіком.
Водночас потяги східного спрямування продовжують рух на безпечній швидкості. При цьому можливі уповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, обладнаних укриттями.
Українців просять стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці та прибувати на вокзали за 30 хвилин до відправлення поїзда.
"Зберігаємо спокій і продовжуємо рух", - зазначили у компанії.
Фото: Телеграм-канал Укрзализныци
З метою безпеки внесено зміни до руху поїздів:
- №10 Київ - Маріуполь слідує зі зменшеною швидкістю на Волновасі, №11 Київ - Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель - Новоолексіївка слідують ст. Федорівка
- №44 Івано-Франківськ – Київ зупинено за ст. Ірша
- №112 Київ – Авдіївка зупинено за ст. Покровськ.
Потяги до Харкова тимчасово зупинено.
Укрзалізниця призначає додатковий поїзд Київ - Вінниця
Укрзалізниця призначає додатковий рейс 713 з Києва до Вінниці о 14:25. Квитки у продажу з 12:30.
Тим часом, з міркувань безпеки сьогодні не зможуть бути відправлені з кінцевих станцій поїзд 113/114/141/142 з Бахмута до Львова та 732 Запоріжжя-Київ.
Швидкісний експрес 722 Харків-Київ відправиться з Харкова диспетчерським розкладом, можливі запізнення - треба слідкувати за офіційними оголошеннями на вокзалах.
У Києві ввели безкоштовний проїзд на весь комунальний транспорт
"З сьогоднішнього дня до окремого рішення керівництва міста автоматизована система оплати відключена-прохід в Метрополітен для пасажирів-вільний і безоплатний", - сказано в повідомленні метрополітену.
Підземка працює за звичайним графіком. Також жителям нагадали, що 46 станцій можуть працювати в режимі укриття.
За цим посиланням можна переглянути карту бомбосховищ в Києві.
Україна закрила повітряний простір
Україна призупинила обслуговування цивільних літаків у своєму повітряному просторі через повномасштабне вторгнення РФ.
Про це повідомило державне підприємство "Украерорух".
Фото: Небо країни облітають. Повітряний простір над Україною та Молдовою в даний момент
Відповідно до вимог Повітряного кодексу України та Положення про використання повітряного простору України вжили термінових заходів щодо його закриття для цивільних користувачів.
"Надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України зупиняється", – йдеться у повідомленні.
У Києві не працюють аеропорти "Бориспіль" та "Київ".
Нагадаємо, раніше ми писали, що на виїздах із Києва утворилися великі затори.