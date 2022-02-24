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Потяги за графіком та відсутність рейсів. Що відбувається з транспортом в Україні: головне

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Киев, Четвер 24 лютого 2022 12:27
Потяги за графіком та відсутність рейсів. Що відбувається з транспортом в Україні: головне Фото: Поезд Укрзализныци (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Євгенія Тугушева, Катерина Гончарова

Основні поїздки курсують за графіком, однак під час вторгнення Росії в Україну закриті всі основні аеропорти країни.

Про це повідомляє в РБК-Україна, посилаючись на Телеграм-канал "Укрзалізниці".

Укралізниця повідомила, як курсуватимуть потяги Україною. Деякі рейси скасували.

Як курсують поїзди в Україні

За даними УЗ, що всі потяги до Києва та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують та продовжать відправлятися за графіком.

Водночас потяги східного спрямування продовжують рух на безпечній швидкості. При цьому можливі уповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, обладнаних укриттями.

Українців просять стежити за офіційними повідомленнями Укрзалізниці та прибувати на вокзали за 30 хвилин до відправлення поїзда.

"Зберігаємо спокій і продовжуємо рух", - зазначили у компанії.

Потяги за графіком та відсутність рейсів. Що відбувається з транспортом в Україні: головне

Фото: Телеграм-канал Укрзализныци

З метою безпеки внесено зміни до руху поїздів:

  • №10 Київ - Маріуполь слідує зі зменшеною швидкістю на Волновасі, №11 Київ - Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель - Новоолексіївка слідують ст. Федорівка
  • №44 Івано-Франківськ – Київ зупинено за ст. Ірша
  • №112 Київ – Авдіївка зупинено за ст. Покровськ.

Потяги до Харкова тимчасово зупинено.

Укрзалізниця призначає додатковий поїзд Київ - Вінниця

Укрзалізниця призначає додатковий рейс 713 з Києва до Вінниці о 14:25. Квитки у продажу з 12:30.

Тим часом, з міркувань безпеки сьогодні не зможуть бути відправлені з кінцевих станцій поїзд 113/114/141/142 з Бахмута до Львова та 732 Запоріжжя-Київ.

Швидкісний експрес 722 Харків-Київ відправиться з Харкова диспетчерським розкладом, можливі запізнення - треба слідкувати за офіційними оголошеннями на вокзалах.

У Києві ввели безкоштовний проїзд на весь комунальний транспорт

"З сьогоднішнього дня до окремого рішення керівництва міста автоматизована система оплати відключена-прохід в Метрополітен для пасажирів-вільний і безоплатний", - сказано в повідомленні метрополітену.

Підземка працює за звичайним графіком. Також жителям нагадали, що 46 станцій можуть працювати в режимі укриття.

За цим посиланням можна переглянути карту бомбосховищ в Києві.

Україна закрила повітряний простір

Україна призупинила обслуговування цивільних літаків у своєму повітряному просторі через повномасштабне вторгнення РФ.

Про це повідомило державне підприємство "Украерорух".

Потяги за графіком та відсутність рейсів. Що відбувається з транспортом в Україні: головне

Фото: Небо країни облітають. Повітряний простір над Україною та Молдовою в даний момент

Відповідно до вимог Повітряного кодексу України та Положення про використання повітряного простору України вжили термінових заходів щодо його закриття для цивільних користувачів.

"Надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України зупиняється", – йдеться у повідомленні.

У Києві не працюють аеропорти "Бориспіль" та "Київ".

Нагадаємо, раніше ми писали, що на виїздах із Києва утворилися великі затори.

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