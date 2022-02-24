Поезда по графику и отсутствие рейсов. Что происходит с транспортом в Украине: главное

Основные поезда курсируют по графику, однако во время вторжения России в Украину закрыты все основные аэропорты страны.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Телеграм-канал "Укрзализныци" .

Укрализниця сообщила, как будут курсировать поезда по Украине. Некоторые рейсы отменили.

Как курсируют поезда в Украине

По данным УЗ, что все поезда в Киев и из столицы, а также поезда западного направления курсируют и продолжат отправляться по графику.

Вместе с тем поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости. При этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями.

Украинцев просят следить за официальными сообщениями Укрзализныци и прибывать на вокзалы за 30 минут до отправления поезда.

"Сохраняем спокойствие и продолжаем движение", - отметили в компании.

Фото: Телеграм-канал Укрзализныци

В целях безопасности внесены изменения в движение поездов:

№10 Киев - Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волновахе, №11 Киев - Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель - Новоалексеевка следуют ст. Федоровка

на Волновахе, №11 Киев - Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель - Новоалексеевка следуют ст. Федоровка №44 Ивано-Франковск – Киев остановлено по ст. Ирша

по ст. Ирша №112 Киев – Авдеевка остановлен по ст. Покровск.

Поезда в Харьков временно отменены.

Укрзализныця назначает дополнительный поезд Киев – Винница

​​​Укрзализныця назначает дополнительный рейс 713 из Киева в Винницу в 14:25. Билеты в продаже с 12:30.

Между тем из соображений безопасности сегодня не смогут быть отправлены с конечных станций поезд 113/114/141/142 из Бахмута во Львов и 732 Запорожье-Киев.

Скоростной экспресс 722 Харьков-Киев отправится из Харькова диспетчерским расписанием, возможны опоздания - нужно следить за официальными объявлениями на вокзалах.

Контакт-центр Укрзализныци работает в штатном режиме: 0-800-50-31-11.

В Киеве ввели бесплатный проезд на весь коммунальный транспорт

"С сегодняшнего дня к отдельному решению руководства города автоматизированная система оплаты отключена - проход в метрополитен для пассажиров - свободный и безвозмездный", - сказано в сообщении метрополитена.

Подземка работает по обычному графику. Также жителям напомнили, что 46 станций могут работать в режиме укрытия.

По этой ссылке можно посмотреть карту бомбоубежищ в Киеве.

Украина закрыла воздушное пространство

Украина приостановила обслуживание гражданских самолетов в своем воздушном пространстве из-за полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщило государственное предприятие "Украэрорух".

Фото: Небо страны облетают. Воздушное пространство над Украиной и Молдовой в данный момент

Согласно требованиям Воздушного кодекса Украины и Положения об использовании воздушного пространства Украины приняли срочные меры по его закрытию для гражданских пользователей.

"Предоставление услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается", – говорится в сообщении.

В Киеве не работают аэропорты "Борисполь" и "Киев".

Напомним, ранее мы писали, что на выездах из Киева образовались большие пробки.