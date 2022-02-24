Поезда по графику и отсутствие рейсов. Что происходит с транспортом в Украине: главное
Основные поезда курсируют по графику, однако во время вторжения России в Украину закрыты все основные аэропорты страны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Телеграм-канал "Укрзализныци".
Укрализниця сообщила, как будут курсировать поезда по Украине. Некоторые рейсы отменили.
Как курсируют поезда в Украине
По данным УЗ, что все поезда в Киев и из столицы, а также поезда западного направления курсируют и продолжат отправляться по графику.
Вместе с тем поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости. При этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями.
Украинцев просят следить за официальными сообщениями Укрзализныци и прибывать на вокзалы за 30 минут до отправления поезда.
"Сохраняем спокойствие и продолжаем движение", - отметили в компании.
Фото: Телеграм-канал Укрзализныци
В целях безопасности внесены изменения в движение поездов:
- №10 Киев - Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волновахе, №11 Киев - Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель - Новоалексеевка следуют ст. Федоровка
- №44 Ивано-Франковск – Киев остановлено по ст. Ирша
- №112 Киев – Авдеевка остановлен по ст. Покровск.
Поезда в Харьков временно отменены.
Укрзализныця назначает дополнительный поезд Киев – Винница
Укрзализныця назначает дополнительный рейс 713 из Киева в Винницу в 14:25. Билеты в продаже с 12:30.
Между тем из соображений безопасности сегодня не смогут быть отправлены с конечных станций поезд 113/114/141/142 из Бахмута во Львов и 732 Запорожье-Киев.
Скоростной экспресс 722 Харьков-Киев отправится из Харькова диспетчерским расписанием, возможны опоздания - нужно следить за официальными объявлениями на вокзалах.
Контакт-центр Укрзализныци работает в штатном режиме: 0-800-50-31-11.
В Киеве ввели бесплатный проезд на весь коммунальный транспорт
"С сегодняшнего дня к отдельному решению руководства города автоматизированная система оплаты отключена - проход в метрополитен для пассажиров - свободный и безвозмездный", - сказано в сообщении метрополитена.
Подземка работает по обычному графику. Также жителям напомнили, что 46 станций могут работать в режиме укрытия.
По этой ссылке можно посмотреть карту бомбоубежищ в Киеве.
Украина закрыла воздушное пространство
Украина приостановила обслуживание гражданских самолетов в своем воздушном пространстве из-за полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщило государственное предприятие "Украэрорух".
Фото: Небо страны облетают. Воздушное пространство над Украиной и Молдовой в данный момент
Согласно требованиям Воздушного кодекса Украины и Положения об использовании воздушного пространства Украины приняли срочные меры по его закрытию для гражданских пользователей.
"Предоставление услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается", – говорится в сообщении.
В Киеве не работают аэропорты "Борисполь" и "Киев".
Напомним, ранее мы писали, что на выездах из Киева образовались большие пробки.