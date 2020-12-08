На авіакомпанію SkyUp подали в суд через борги майже на 40 млн грн

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") подало в суд на авіакомпанію SkyUP через борги й вимагає стягнення майже 40 млн гривень.

Про це йдеться у єдиному державному реєстрі судових рішень.

У позовній заяві зазначається, що авіакомпанія порушила взяті на себе зобовязань за договором про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування №264/1-20 від 1 січня 2020 року й несвоєчасно та не в повному обсязі розрахувалася за надані послуги.

Зокрема, позивач вимагає стягнення основного боргу у розмірі 38,5 млн грн, пені у розмірі 653,7 тис. грн, 3% річних у розмірі 120,3 тис. грн та інфляційні втрати у розмірі майже 700 тис. грн.

Підготовче засідання у справі має відбутися 22 грудня о 14:30. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва.

Варто зазначити, що у період карантину учасники судового засіданні можуть долучитися в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням Microsoft Teams або програмного забезпечення EasyCon.

Нагадаємо, 13 листопада Верховний суд задовольнив позов Державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" щодо авіакомпанії МАУ.

Справа стосується укладення договору про аеронавігаційне обслуговування. Як повідомляли в прес-службі "Украероруху", борг МАУ з урахуванням штрафів складає близько одного млрд грн.