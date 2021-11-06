Telegram дозволить відключати рекламу в каналах

Він зазначив, що рішення про введення можливості відключення реклами в Telegram-каналах з'явилося після численних звернень користувачів.

"Ми вже приступили до роботи над цією новою функцією і очікуємо її запуску в цьому місяці. Вона може бути оформлена у вигляді недорогої підписки, яка дозволить користувачам безпосередньо фінансово підтримувати розвиток Telegram", - написав Дуров.

Засновник месенджера додав, що автори ряду Telegram-каналів також хочуть відключати рекламу. Дуров уточнив, що в цей момент прораховуються економічні умови цієї функції.

"Скоро рекламодавці зможуть розміщувати "невидиме" оголошення в будь-якому каналі, яке - за умови достатньої вартості показу - призведе до відсутності оголошень в цьому каналі", - додав Дуров.