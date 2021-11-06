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Telegram дозволить відключати рекламу в каналах

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Субота 06 листопада 2021 17:46
Telegram дозволить відключати рекламу в каналах Фото: Telegram дозволить відключати рекламу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров анонсував можливість відключення реклами в каналах. За його словами, ця функція з'явиться вже в поточному місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дурова.

Він зазначив, що рішення про введення можливості відключення реклами в Telegram-каналах з'явилося після численних звернень користувачів.

"Ми вже приступили до роботи над цією новою функцією і очікуємо її запуску в цьому місяці. Вона може бути оформлена у вигляді недорогої підписки, яка дозволить користувачам безпосередньо фінансово підтримувати розвиток Telegram", - написав Дуров.

Засновник месенджера додав, що автори ряду Telegram-каналів також хочуть відключати рекламу. Дуров уточнив, що в цей момент прораховуються економічні умови цієї функції.

"Скоро рекламодавці зможуть розміщувати "невидиме" оголошення в будь-якому каналі, яке - за умови достатньої вартості показу - призведе до відсутності оголошень в цьому каналі", - додав Дуров.

Нагадаємо, з 4 листопада в Telegram-каналах у тестовому режимі з'явилися рекламні оголошення.

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