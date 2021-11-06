Telegram разрешит отключать рекламу в каналах

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал возможность отключения рекламы в каналах. По его словам, эта функция появится уже в текущем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Дурова .

Он отметил, что решение о введении возможности отключения рекламы в Telegram-каналах появилось после многочисленных обращений пользователей.

"Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram", - написал Дуров.

Основатель мессенджера добавил, что авторы ряда Telegram-каналов также хотят отключать рекламу. Дуров уточнил, что в данный момент просчитываются экономические условия этой функции.

"Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое - при условии достаточной стоимости показа - приведет к отсутствию объявлений в этом канале", - добавил Дуров.