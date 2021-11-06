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Telegram разрешит отключать рекламу в каналах

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Суббота 06 ноября 2021 17:46
Telegram разрешит отключать рекламу в каналах Фото: Telegram разрешит отключать рекламу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал возможность отключения рекламы в каналах. По его словам, эта функция появится уже в текущем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Дурова.

Он отметил, что решение о введении возможности отключения рекламы в Telegram-каналах появилось после многочисленных обращений пользователей.

"Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram", - написал Дуров.

Основатель мессенджера добавил, что авторы ряда Telegram-каналов также хотят отключать рекламу. Дуров уточнил, что в данный момент просчитываются экономические условия этой функции.

"Скоро рекламодатели смогут размещать "невидимое" объявление в любом канале, которое - при условии достаточной стоимости показа - приведет к отсутствию объявлений в этом канале", - добавил Дуров.

Напомним, с 4 ноября в Telegram-каналах в тестовом режиме появились рекламные объявления.

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