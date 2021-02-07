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П'ять найбільших IТ-гігантів показали стрімке зростання на тлі пандемії, - WSJ

Автор: Юлія Струк

П'ять найбільших ІТ-гігантів продемонстрували стрімке зростання у 2020 році на тлі пандемії коронавірусу. Йдеться про Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (власник Google, - ред.) та Facebook.

Про це пише The Wall Street Journal.

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За даними видання, сукупний дохід цих компаній виріс на п'яту частину, до 1,1 трлн доларів. Прибуток гігантів зріс на 24%, а загальна ринкова капіталізація склала 8 трлн доларів, збільшившись наполовину.

Зазначено, що Apple виросла, в тому числі через підйом попиту на ноутбуки, планшети та інші пристрої на тлі карантинів і віддаленої роботи. Також були представлені нові моделі iPhone, продажі яких складають значну частину річного прибутку компанії. При цьому продажі комп'ютерів Mac у першому кварталі минулого року впали, однак в іншу частину року росли.

Продажі Microsoft росли в міру адаптації людей до дистанційки і обмежень, у тому числі за рахунок реалізації ігрових приставок Xbox, ноутбуків Surface і хмарних сервісів. Газета відзначає, що в три рази зросла популярність інструментів Microsoft для спільної роботи та текстових чатів.

Amazon зміцнила свої позиції на ринку на тлі зростання популярності e-commerce. У 2020 році виручка компанії збільшилася на 38%, до 386 млрд доларів. Через сплеск попиту на дистанційні покупки Amazon збільшила штат на 500 тис. співробітників: зараз у компанії працюють 1,3 млн осіб. Якщо темпи зростання Amazon збережуться, то за чисельністю персоналу вона може обігнати Walmart, який є найбільшим роботодавцем США.

Відзначається, що Google у 2020-му виявився у плюсі, оскільки більше людей стали витрачати гроші в інтернеті.

Крім того, Facebook виграла від того, що люди стали більше часу проводити вдома. Компанія ввела нові функції, наприклад покупки в Instagram, щоб отримати вигоду з буму електронної комерції.

Нагадаємо, засновник компаній SpaceX і директор Tesla Inc Ілон Маск повідомив, що пропонував гендиректору Apple Тіму Куку можливість поглинання компанії Tesla. За його словами, це було "в найпохмуріші дні програми створення Model 3".

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