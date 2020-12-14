Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи: "Динамо" знову зустрінеться з "Брюгге"

Шанс на реванш для киян

За підсумками жеребкування етапу 1/16 Ліги Європи своїх суперників дізналися київське "Динамо" і донецький "Шахтар". Підопічні Мірчі Луческу поміряються силами з бельгійським "Брюгге", а команда Луїша Каштру - "Маккаби" Тель-Авів.

Перший поєдинок "біло-сині" проведуть удома 18 лютого, матч-відповідь пройде за тиждень, 25 лютого, на полі суперника. "Гірники" навпаки, спочатку зіграють на виїзді, а потім вдома.

Обидва клуби зайняли треті місця у своїх групах, через які кваліфікувалися у другій за рангом єврокубковий турнір. Суперниками киян в групі були "Ювентус", "Барселона" і "Ференцварош", який тренує Сергій Ребров. Донеччани грали з мадридським "Реалом", менхенгладбахською "Боруссією" і італійським "Інтером".

Нагадаємо, "Динамо" зустрічалося з "Брюгге" минулого року в рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. В гостях кияни поступилися з рахунком 0:1, а вдома зіграли внічию 3:3 і вилетіли з турніру. У підсумку це поразка коштувала роботи головному тренеру "біло-синіх" Олександру Хацкевичу.

"Шахтар" раніше не грав з "Маккабі" Тель-Авів.