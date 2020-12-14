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Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: "Динамо" вновь встретится с "Брюгге"

Новина українською → Ньон, Понедельник 14 декабря 2020 14:31
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: "Динамо" вновь встретится с "Брюгге" Фото: "Динамо" -"Брюгге" (twitter.com/dynamokyiv)
Автор: Вера Олейник

Шанс на реванш для киевлян

По итогам жеребьевки этапа 1/16 Лиги Европы своих соперников узнали киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Подопечные Мирчи Луческу померятся силами с бельгийским "Брюгге", а команда Луиша Каштру - "Маккаби" Тель-Авив.

Первый поединок "бело-синие" проведут дома 18 февраля, ответный матч пройдет через неделю, 25 февраля, на поле соперника. "Горняки" наоборот, сначала сыграют на выезде, а затем дома.

Оба клуба заняли третьи места в своих группах, через которые квалифицировались во второй по рангу еврокубковый турнир. Соперниками киевлян в группе были "Ювентус", "Барселона" и "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров. Дончане играли с мадридским "Реалом", менхенгладбахской "Боруссией" и итальянским "Интером".

Напомним, "Динамо" встречалось с "Брюгге" в прошлом году в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. В гостях киевляне уступили со счетом 0:1, а дома сыграли вничью 3:3 и вылетели с турнира. В итоге это поражение стоило работы главному тренеру "бело-синих" Александру Хацкевичу.

"Шахтер" ранее не играл с "Маккаби" Тель-Авив.

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