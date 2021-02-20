Жіноча збірна України з біатлону взяла бронзу на Чемпіонаті світу

Перше місце посіла збірна Норвегії, в України третє місце.

На першому етапі гонку бігла Анастасія Меркушина. Вона використовувала 1 додатковий патрон і передала естафету на 4-й позиції, відставши від лідера на 21, 6 секунди.

Другою бігла Юлія Джима, вона використовувала 3 додаткових патронів, передала естафету на 3-й позиції. Відставання від лідера - 25,4 секунди.

На третьому етапі за Україну бігла Дар'я Блашко. Вона використовувала 1 додатковий патрон і передала естафету на 4-й позиції, відставши від лідера на 23,2 секунди.