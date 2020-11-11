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Вісім гравців "Динамо" здали негативні тести на коронавірус

Автор: Роман Тверденко

Вісім футболістів першої команди "Динамо" отримали негативні результати тестів на коронавірус. При цьому захворіли ще два гравці.

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Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Вилікувались від COVID-19 воротарі Денис Бойко, Георгій Бущан, захисник Віталій Миколенко, півзахисники Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Георгій Цитаишвили і Міккель Дуэлунд.

Позитивні тести на COVID здали захисник Артем Шабанов і півзахисник Олександр Андрієвський, також повторно здав позитивний тест центрбек Денис Попов, раніше виключений зі складу збірної України з-за коронавіруса.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про коронавирусе у третього воротаря "Динамо" Руслана Нещерета, який грав в останніх матчах у відсутності Бущана і Бойко.

Зараз в київському клубі коронавірусом хворіють семеро футболістів - крім Нещерета, Андрієвського, Попова, Шабанова це півзахисники Богдан Ледньов, Володимир Шепелєв і нападник Владислав Супряга.

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