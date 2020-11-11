Вісім гравців "Динамо" здали негативні тести на коронавірус
Вісім футболістів першої команди "Динамо" отримали негативні результати тестів на коронавірус. При цьому захворіли ще два гравці.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Вилікувались від COVID-19 воротарі Денис Бойко, Георгій Бущан, захисник Віталій Миколенко, півзахисники Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Георгій Цитаишвили і Міккель Дуэлунд.
Позитивні тести на COVID здали захисник Артем Шабанов і півзахисник Олександр Андрієвський, також повторно здав позитивний тест центрбек Денис Попов, раніше виключений зі складу збірної України з-за коронавіруса.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про коронавирусе у третього воротаря "Динамо" Руслана Нещерета, який грав в останніх матчах у відсутності Бущана і Бойко.
Зараз в київському клубі коронавірусом хворіють семеро футболістів - крім Нещерета, Андрієвського, Попова, Шабанова це півзахисники Богдан Ледньов, Володимир Шепелєв і нападник Владислав Супряга.