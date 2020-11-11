Восемь игроков "Динамо" сдали отрицательные тесты на коронавирус

Восемь футболистов первой команды "Динамо" получили отрицательные результаты тестов на коронавирус. При этом заболели еще два игрока.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Вылечились от COVID-19 вратари Денис Бойко и Георгий Бущан, защитник Виталий Миколенко, полузащитники Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Герогий Цитаишвили и Миккель Дуэлунд.

Положительные тесты на COVID сдали защитник Артем Шабанов и полузащитник Александр Андриевский, также повторно сдал положительный тест центрбек Денис Попов, ранее исключенный из состава сборной Украины из-за коронавируса.

Напомним, сегодня стало известно о коронавирусе у третьего вратаря "Динамо" Руслана Нещерета, который играл в последних матчах в отсутствии Бущана и Бойко.

Сейчас в киевском клубе коронавирусом болеют семеро футболистов - кроме Нещерета, Андриевского, Попова, Шабанова это полузащитники Богдан Леднев, Владимир Шепелев и нападающий Владислав Супряга.