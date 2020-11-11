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Восемь игроков "Динамо" сдали отрицательные тесты на коронавирус

Новина українською → Киев, Среда 11 ноября 2020 21:46
Восемь игроков "Динамо" сдали отрицательные тесты на коронавирус Фото: Георгий Бущан (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: Роман Тверденко

Восемь футболистов первой команды "Динамо" получили отрицательные результаты тестов на коронавирус. При этом заболели еще два игрока.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Вылечились от COVID-19 вратари Денис Бойко и Георгий Бущан, защитник Виталий Миколенко, полузащитники Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Герогий Цитаишвили и Миккель Дуэлунд.

Положительные тесты на COVID сдали защитник Артем Шабанов и полузащитник Александр Андриевский, также повторно сдал положительный тест центрбек Денис Попов, ранее исключенный из состава сборной Украины из-за коронавируса.

Напомним, сегодня стало известно о коронавирусе у третьего вратаря "Динамо" Руслана Нещерета, который играл в последних матчах в отсутствии Бущана и Бойко.

Сейчас в киевском клубе коронавирусом болеют семеро футболистов - кроме Нещерета, Андриевского, Попова, Шабанова это полузащитники Богдан Леднев, Владимир Шепелев и нападающий Владислав Супряга.

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