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Український боксер завоював "золото" на чемпіонаті світу в Сербії

Автор: Дмитрий Кузнецов

У столиці Сербії Белграді пройшов Чемпіонат світу з боксу. Український спортсмен - 19-річний Юрій Захарєєв - завоював золоту медаль у ваговій категорії до 71 кілограма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет (НОК) України.

У фіналі чемпіонату Захарєєв зустрівся з російським боксером Вадимом Мусаєвим. Він впевнено провів всі три раунди і виграв. Судді одноголосно віддали йому перемогу.

Захарєєв став єдиним українським боксером, який зумів завоювати "золото" на чемпіонаті світу-2021 в Сербії.

На шляху до фіналу українець здобув п'ять перемог, у тому числі виграв поєдинки у двох колишніх чемпіонів світу.

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БоксЧемпіонат світуНОК Украины