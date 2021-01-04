Україна хоче провести Олімпіаду в 2030 або 2032 роках

Україна планує провести Олімпійські ігри в 2030 або 2032 році. Через 10 років в Україні буде достатньо розвинена для цього інфраструктура.

Про це коментарі "Суспільного" заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцай.

Міністр зазначив, що зараз в уряді обговорюють питання з місцем проведення олімпіади та вартістю ОІ.

"Ми вважаємо, що через 10 років у нас в країні буде розвиток, і ми будемо здатні провести Олімпійські ігри. Нам треба ставити амбітні цілі. Провести Олімпіаду - це класна мета для нас. Ми будемо будувати інфраструктуру, будемо залучати всіх, будуть вільні (робочі - ред.) місця, щоб люди не виїжджали за кордон, а працювали в Україні для побудови спортивних об'єктів. До нас будуть приїжджати туристи - це туризм", - заявив Гутцай.

Він додав, що також обговорюється можливість проведення Юнацької Олімпіади.

Нагадаємо, до цього неодноразово про амбітної мети провести Олімпійські ігри заявляв президент Володимир Зеленський.

Зазначимо, Олімпійські ігри 2020 року повинні були відбутися в Токіо (Японія), однак були перенесені з-за пандемії коронавірусу. Днями влада Токіо виключили можливість скасування ОІ в 2021 році.