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УЄФА назвав найкращий гол Євро-2020

Автор: Сергій Пишкін

Нападник збірної Чехії Патрік Шик став переможцем у номінації найкращого голу Євро-2020. Футболіст влучив у ворота іншої команди з центру поля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram-акаунт УЄФА.

Варто відзначити, що найкращий гол Євро-2020 відбувся під час матчу збірних Шотландії й Чехії.

Чеський нападник Патрік Шик влучив у ворота суперників з 45,5 метра, що є найкращим результатом з усіх чемпіонатів Європи починаючи з 1980 року (саме з цього року, УЄФА розпочала вести статистику).

Український футболіст Андрій Ярмоленко, який ефектно забив м’яч у ворота Нідерландів також потрапив у список претендентів.

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