УЄФА назвав найкращий гол Євро-2020

Варто відзначити, що найкращий гол Євро-2020 відбувся під час матчу збірних Шотландії й Чехії.

Чеський нападник Патрік Шик влучив у ворота суперників з 45,5 метра, що є найкращим результатом з усіх чемпіонатів Європи починаючи з 1980 року (саме з цього року, УЄФА розпочала вести статистику).

Український футболіст Андрій Ярмоленко, який ефектно забив м’яч у ворота Нідерландів також потрапив у список претендентів.