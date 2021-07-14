ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

УЄФА назвав найкращий гол Євро-2020

Новость на русском →
Європа, Середа 14 липня 2021 22:51
УЄФА назвав найкращий гол Євро-2020 Фото: УЄФА назвав найкращий гол Євро-2020 (twitter.com/EURO2020)
Автор: Сергій Пишкін

Нападник збірної Чехії Патрік Шик став переможцем у номінації найкращого голу Євро-2020. Футболіст влучив у ворота іншої команди з центру поля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram-акаунт УЄФА.

Варто відзначити, що найкращий гол Євро-2020 відбувся під час матчу збірних Шотландії й Чехії.

Чеський нападник Патрік Шик влучив у ворота суперників з 45,5 метра, що є найкращим результатом з усіх чемпіонатів Європи починаючи з 1980 року (саме з цього року, УЄФА розпочала вести статистику).

Український футболіст Андрій Ярмоленко, який ефектно забив м’яч у ворота Нідерландів також потрапив у список претендентів.

Читайте РБК-Україна в Google News
УЕФА евро 2020 Футбол
NEWS
У Грузії засудили двох українців за порушення кордону. МЗС України відреагувало
У Грузії засудили двох українців за порушення кордону. МЗС України відреагувало
DAILY
Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі